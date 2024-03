Douceurs sucrées Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, dimanche 28 juillet 2024.

Douceurs sucrées Avis à tous les gourmands Dimanche 28 juillet, 10h00 Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein / réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T10:00:00+02:00 – 2024-07-28T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-28T10:00:00+02:00 – 2024-07-28T19:00:00+02:00

Si vous êtes plus sucré que salé, ce dimanche vous réserve plein de plaisirs à savourer : dégustez toutes les spécialités du Nord : gaufres liégeoises et flamandes, tartes aux sucres et autres gourmandises. Même ceux qui préfèrent le salé risquent de se laisser tenter.

Rendez-vous : à partir de 10h

A partir de 10h30 : Atelier « Tarte au sucre » avec l’animateur Boulanger Sylvain Dekens.

À partir de 10h00 jusque 18h00 : Exposition sur la confiserie, démonstrations et fabrication de petites sucettes avec La Maison de la Confiserie de Wattignies dans la grange d’Esquelbec.

De 10h à12h et de 14h à 18h : Rencontre avec l’apiculteur du Musée. Explication de la vie de la ruche et la production de miel.

A 11h : Visite du jardin médicinal et découvrez les plantes qui sont utilisées pour la réalisation de bonbon.

15h à 18h : Atelier familial autour des sucreries avec une animatrice sur l’explication des plantes. A partir de 3 ans

11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme ! Tout public

A 15h :Visite guidée du musée avec nos villageois en costume

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208