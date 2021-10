Douceurs et merveilles de Noël Beinheim, 4 décembre 2021, Beinheim.

Douceurs et merveilles de Noël 2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-05

Beinheim Bas-Rhin Beinheim

A quelques jours de Noël, la magie, les douceurs et les merveilles de Noël se mettront en place dans les magnifiques jardins éphémères. Vente des objets réalisés par les bénévoles ainsi que les résidents de la Maison des Aînés. Représentations théâtrales en français sous forme de contes dans la plus pure des traditions alsaciennes le samedi à 15h – 17h et 19h ainsi que le dimanche à 15h et 17h. Une distribution de Maennele de la Saint-Nicolas pour les enfants se fera le dimanche à 18h30. Une petite restauration sera en place durant tout le week-end.

+33 3 88 86 36 56

