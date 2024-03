Douces lumières : lectures de poésie, performances Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

réservation obligatoire par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

Lectures et performances organisées hors ses murs par la bibliothèque Marguerite Audoux et le Marché de la Poésie (La Périphérie) à la Médiathèque la Canopée.

AVEC LES POÈTES LIONEL RAY, AMANDINE ANDRÉ, JAN BAETENS, PALOMA HERMINA HIDALGO

Le Marché de la Poésie est le salon de Poésie le plus important de France. Il accueille chaque année près de 500 éditeurs et revues de poésie place Saint-Sulpice à Paris, ainsi qu’une trentaine d’animations sur la Scène du Marché. D’autre événements, appelés la Périphérie du Marché de la Poésie, ont également lieu, organisés autour de rencontres un peu partout en France et à

l’étranger dont le but est de rendre la poésie accessible à des publics qui en sont éloignés.

LIONEL RAY

Lionel Ray est né en 1935 d’un père d’origine bretonne et d’une mère

wallonne. Il passera son enfance dans la ville de Mantes-la-Jolie.

Après avoir publié quelques recueils sous son vrai nom, Robert Lorho, agrégé de

langue et littérature françaises, professeur de khâgne au lycée Chaptal, prend

en 1970 le pseudonyme de Lionel Ray. Louis Aragon présente ses nouveaux poèmes

dans Les Lettres françaises (1970, 1971, 1972), il publie

l’essentiel de son œuvre aux éditions Gallimard. Lauréat de prix tels que le

prix Goncourt de la poésie (1995), le Grand prix de poésie de la SGDL (Société

des gens de lettres), le grand prix de Poésie de la Ville de Lyon, prix

Roger-Kowalski, prix de poésie Pierrette-Micheloud (2010), Lionel Ray – après

l’avoir présidée durant dix ans – est désormais vice-président de l’Académie

Mallarmé, il est également membre des comités de la revue Europe et de

plusieurs jurys de prix de poésie (Mallarmé, Max Jacob, Alain Bosquet).

Par ailleurs, il a animé des ateliers d’écriture à l’université de

Paris-Sorbonne et dans d’autres villes. Invité en Europe, en Afrique, en

Amérique du Sud, aux États-Unis et en Inde, Lionel Ray “accomplit un métier

d’oiseau qui ne s’attarde pas.” Son avant-dernier recueil L’Invention

des bibliothèques a été publié sous le nom de Laurent Barthélemy, un jeune

poète que “Lionel Ray aurait découvert”. Son livre de poèmes Entre

nuit et soleil (2010) approfondit cette question d’identité, ainsi que Souvenirs

de la maison du Temps (2017), qui est un des thèmes majeurs de son œuvre.

Il publie en 2023 Les récits de l’ombre (et autres poèmes) chez

Gallimard.

AMANDINE ANDRE

Amandine André

pratique l’écriture poétique et dort beaucoup. Ses textes paraissent également

dans de nombreuses revues et sont régulièrement traduits dans plusieurs langues

(anglais, italien, espagnol). Elle interprète ses textes lors de lectures

publiques – seule ou en collaboration avec d’autres artistes. Elle co-dirige la

revue La Vie Manifeste

– journal Hector

et plus récemment la revue Contre-ciel.

Derniers

ouvrages parus :

Aberrants & Dinosaures,

L’Extrême contemporain éditions, 2023

Anatomique comme,

Al Dante, 2021

JAN BAETENS

Auteur francophone de langue maternelle néerlandaise (et vivant en

Flandre), Jan Baetens a une double activité de critique et de poète. Il est

l’auteur d’un certain nombre d’essais, légèrement polémiques, sur la poésie

contemporaine, dont Pour en finir avec la poésie dite minimaliste (2014)

et A voix haute. Poésie et lecture publique (2016). Il est

actuellement président (pour le terme 2023-2025) d’INSL (International Network

for the Study of Lyric, soit Réseau international des études de la poésie) et

codirige, avec Narmine Sadeg, la plateforme en ligne PLACE. Il est l’auteur de

quelque vingt-cinq recueils de poésie, dont récemment Vacances romaines (éd.

Les Impressions Nouvelles), Changer de sens (éd. L’herbe qui

tremble) et Cahiers de Grenade (éd. Tétras-Lyre). Plusieurs de ses

livres ont été faits en collaboration avec le graveur sur bois Olivier Deprez.

Il termine actuellement un recueil avec la photographe Marie-Françoise

Plissart, Mon Jardin des plantes (éd. Les Impressions

Nouvelles).

PALOMA HERMINA HIDALGO

Formée

à l’École normale supérieure d’Ulm-Paris et à HEC, écrivaine et poète

subversive, Paloma Hermina Hidalgo est notamment l’auteure de Cristina

(Le Réalgar, 2020, réédition avec préface d’Alain Borer en 2023). Ce tout

premier livre, « chef-d’œuvre de la poésie contemporaine » et Rien,

le ciel peut-être (Sans escale, 2023, préface de Dominique Sampiero) sont

tenus pour « deux œuvres d’un génie intempestif qui, sans l’ombre d’un

doute, marquera la poésie française » (Marianne). Elle est

par ailleurs dramaturge (La Reine cousue, paru dans Frictions et Féeries,

ma perte, à paraître dans Edwarda), et auteure de Matériau Maman,

premier roman en forme de conte de fées d’inspiration autobiographique, publié

en 2024 par les éditions de Corlevour. Paloma Hermina Hidalgo mêle dans ses

textes cruauté et obscénité, baroquisme et mystique, abordant notamment la

psychose, la jouissance sexuelle de l’enfant ou, fait rare, l’inceste

mère-fille.

Le 41e

Marché de la Poésie et sa Périphérie sont organisés par l’association

c/i/r/c/é, les revues et les éditeurs du Marché, avec les institutions,

les autrices et auteurs, actrices et acteurs, musiciennes et musiciens

participant aux événements





