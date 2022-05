Douces aquarelles pour monuments provençaux – Catherine d’Ortoli

Douces aquarelles pour monuments provençaux – Catherine d’Ortoli, 11 mai 2022, . Douces aquarelles pour monuments provençaux – Catherine d’Ortoli

2022-05-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00 2 2 Aquarelliste sensible, précise et virtuose, Catherine d’Ortoli est réputée pour son travail dédié aux façades de Marseille. Après avoir été architecte à l’Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, elle exerce dorénavant son activité en libéral.



Cryptes de Saint-Victor Les Amis de Saint Victor vous invitent à découvrir les aquarelles de Catherine d’Ortoli du 11 au 22 mai. Aquarelliste sensible, précise et virtuose, Catherine d’Ortoli est réputée pour son travail dédié aux façades de Marseille. Après avoir été architecte à l’Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, elle exerce dorénavant son activité en libéral.



Cryptes de Saint-Victor dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville