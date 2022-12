DOUCEMENT LES BASSES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

DOUCEMENT LES BASSES Béziers, 14 janvier 2023, Béziers

2023-01-14 17:00:00

Hérault Venez découvrir les facettes méconnues d’un instrument surprenant grâce au Conservatoire Béziers Méditerranée.

En première partie, deux professeurs-artistes vous proposeront de célébrer les sonorités profondes de leur instrument tant aimé, la contrebasse.

La seconde partie sera assurée par les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée et du Conservatoire Le Patio des Arts de Narbonne. En formation d’orchestre, ils joueront des mélodies venant du monde entier, inspirées par la nature.

