LES SOIRÉES LITTÉRAIRES DU BESSIN Douce Souvenance Asnelles, 15 août 2023, Asnelles.

Asnelles,Calvados

« Don Flor et ses deux maris » de Jorge Amado.

2023-08-15 19:30:00 fin : 2023-08-15 . .

Douce Souvenance

Asnelles 14960 Calvados Normandie



« Don Flor and his two husbands » by Jorge Amado

« Don Flor y sus dos maridos » de Jorge Amado

« Don Flor und seine beiden Ehemänner » von Jorge Amado

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité