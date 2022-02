Douce Solitude Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 29 mars 2022, Toulouse.

Douce Solitude

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 29 mars à 21:00

Humour ——- **Cie Les Hommes sensibles** **Dans le cadre des Mardis du rire** « À travers mes chansons je viens parler de la mort, de la vie, de mon poisson rouge, du désir de s’évader, de mon grand-père, de la poésie, de la vulve, etc. C’est du tout public, à part un passage de la chanson _Les Portes de la vie_. Mais je préviendrai pour que les enfants se bouchent les oreilles. » Dans un registre poético-comico et parfois mélancolico-positif, le « Concert de Douce Solitude » est un mélange entre chanson, poésie, rap et musique instrumentale. Il est parsemé de surprises de situation et d’humour, dans un acte d’amour et de tranquillité. **De & avec** Jean Couhet-Guichot

Tarif C

Culture

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T21:00:00 2022-03-29T23:59:00