Douce révérence Paris Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, 12 septembre 2023, Paris.

Du mardi 12 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition de Mezz Zapharelli.

« Transporter ma sensibilité et mon affection pour la capitale à l’aide d’une peinture à l’huile me permet de délivrer des messages. Ces missives passionnées accompagnent chacune de mes toiles, c’est le regard de mon âme qui partage mon amour de la beauté et de la paix. »

« Toujours à l’aide d’une expression figurative qui me

transporte à travers une lumière poétique. Sur la lancée de mes promenades, je

me dois de transcender les personnages que je croise sur mes toiles afin de

montrer la beauté de la lumière.

Ici, sur ce tableau, on voit le Louvre très tôt le matin dans une

lumière brumeuse et calme, laissant tout un espace libre pour l’enchantement.

Tout est paisible, mais une animation a lieu sur le tableau. Une jeune fille

passe en vélo, elle traverse sans s’arrêter et elle représente l’activité du

quotidien, celle qui anime chaque recoin de la capitale.

Elle ne remarque pas ce jeune garçon en smoking, une rose à la

main. Il affiche cette élégance parisienne telle une réponse à l’âge d’or de

Paris. Non loin de lui, deux femmes vêtues de magnifiques robes blanches sont

réunies. L’une d’elles regarde vers le garçon, elle est dans le présent.

L’autre admire le miroir de cette ville, telle une prêtresse, mère divine

pleine de beauté, portant ainsi une douce révérence envers Paris. »

Mezz Zapharelli

entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Mezz Zapharelli peinture de Mezz Zapharelli