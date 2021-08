Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor, Plouër-sur-Rance Douce Rance Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouër-sur-Rance Côtes d’Armor Plouër-sur-Rance Des festivités à la cale de Plouër-sur-Rance avec :

– des activités nautiques avec “Chill In Rance”,

– un petit marché des familles avec des créations artisanales,

– de la musique : • 14h-17h : (DJ Set)

• 19h-20h :

• 20h-21h :

