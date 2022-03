Douce France Médiathèque Marguerite Duras, 7 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 07 mai 2022

de 10h45 à 13h00

gratuit

Projection du documentaire “Douce France”, en partenariat avec l’AMAP Gambetta. La projection sera suivie d’une discussion sur l’accès de toutes et tous à une alimentation écologiquement et socialement vertueuse.

Douce France de Geoffrey Couanon

Le documentaire suit des jeunes d’un lycée de Seine-Saint-Denis face au choix qui secoue leur territoire du triangle de Gonesse, entre l’installation d’un nouveau centre commercial et le maintien de terres agricoles. Peut-on agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Leur aventure drôle et réjouissante questionne nos modes de vie et nos choix de société dans notre “Douce France”.

(95 min, 2020, Jour2fête/Elzevir film)

La projection sera suivie d’une discussion sur l’accès de toutes et tous à une alimentation écologiquement et socialement vertueuse. Quels sont les exemples, les moyens et les freins ?

La discussion sera animée par l’association “La main de l’autre” ; Marie Ortegat, maraîchère et le réseau AMAP IDF.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)



Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://twitter.com/DurasBib

