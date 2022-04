Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures urbaines Musée des Arts et Métiers, 14 décembre 2021, Paris.

Du mardi 14 décembre 2021 au dimanche 08 mai 2022 :

vendredi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant De 4 à 6 euros

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) présente « Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures urbaines », une exposition dédiée au métissage culturel, autour de la personnalité de Rachid Taha, artiste engagé de renommée internationale qui a donné ses lettres de noblesse au rock arabe.À travers la trajectoire singulière du chanteur et musicien, l’exposition revisite l’émergence artistique de la génération dite « beur », symbole de l’intégration métissée et joyeuse d’une jeunesse issue de l’immigration. Pionnier et figure tutélaire par ses engagements dans la lutte contre le racisme et les discriminations mais aussi par la richesse de ses expériences musicales, Rachid Taha a ouvert la voie à toute une galaxie d’artistes qui incarnent aujourd’hui le talent et la créativité française.

Le parcours chrono-thématique de l’exposition met en exergue les grandes séquences de la carrière de l’artiste à la lumière de l’histoire de l’immigration maghrébine en France et des enjeux de l’interculturalité.

L’aventure démarre dans les années 60 où l’on écoute les chansons de l’exil dans des cabarets orientaux ou des cafés immigrés. Les années 70 marquent un tournant, dans le sillage des mobilisations pour l’égalité, avec l’arrivée d’une génération d’artistes engagés qui sortent de l’invisibilité et accèdent à l’espace médiatique. Dans les années 80, la jeunesse « Beur is beautiful » se trouve à l’avant-garde culturelle tandis que les années 90 voient l’émergence de la culture des « banlieues » et l’avènement d’une France Black Blanc Beur. À partir des années 2000, alors que les enfants de l’immigration sont désormais pleinement impliqués dans la vie de la nation, l’heure est à la promotion d’une France multiculturelle. Mêlant vidéos, photos, affiches, objets, enregistrements audio, archives publiques et privées, le parcours se termine par un « karaoké du bled » où les visiteurs sont invités à chanter en français, en arable ou en kabyle, les succès de notre patrimoine musical.

Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Contact : https://www.arts-et-metiers.net/

