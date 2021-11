Douce France Collège Youri Gagarine, 19 novembre 2021, Trappes.

Douce France

Collège Youri Gagarine, le vendredi 19 novembre à 14:30

Forme satellite au projet Roman(s) national pour une comédienne en salles de classe à partir de 13 ans. Douce France s’appuie sur le manuel scolaire emblématique d’Ernest Lavisse pour en détourner les clichés et mettre en lumière les récits manquants de l’histoire de France. Prise en flagrant délit de bavardage, Myriam, 15 ans, a été désignée par Madame Richard pour présenter dès le lendemain un exposé dont le sujet est : “_Être Français, qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui ?_” Sa professeure d’histoire-géo et d’éducation civique a donné des consignes on ne peut plus claires : hors de question de faire du copier-coller d’internet ! La réponse doit être la plus personnelle possible ! Myriam, désespérée, se rend donc au CDI et tombe sur un manuel scolaire qui semble avoir été oublié depuis longtemps : « L’Histoire de France, de la Gaule à nos jours » racontée par Ernest Lavisse. C’est sûr, cet homme, instituteur émérite, va l’aider ! Mais lorsque Jenna, sa grande amie, lui laisse entendre qu’elle n’est pas vraiment française, les certitudes de l’adolescente vacillent. Elle est Française, elle est née sur le sol français ! Mais ses parents et ses grands-parents, eux, viennent d’Algérie, et avant ça d’Espagne…donc ? Avec l’aide de sa mère, et en convoquant quelques fantômes, Myriam va enquêter sur l’histoire de sa famille, et ainsi trouver comment répondre à la question posée par Mme Richard. Durée : 45 minutes, suivi d’un temps d’échange Tout public à partir de 13 ans Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot Avec Salomé Ayache Administration, production Manon Cardineau et Colin Pitrat, Les Indépendances Diffusion Florence Bourgeon, Les Indépendances Production Le Birgit Ensemble Coproduction Le Théâtre de Chatillon Avec le soutien du Théâtre Gérard Philippe Centre Dramatique National et du Théâtre de la Tempête. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot

Collège Youri Gagarine Trappes 28 Boulevard Luther King Trappes Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:30:00 2021-11-19T16:30:00