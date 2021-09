Saint-Junien Ciné bourse Saint junien Haute-Vienne, Saint-Junien DOUCE FRANCE- Ciné/Débat Ciné bourse Saint junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

DOUCE FRANCE- Ciné/Débat Ciné bourse Saint junien, 15 septembre 2021, Saint-Junien. DOUCE FRANCE- Ciné/Débat

Ciné bourse Saint junien, le mercredi 15 septembre à 20:30

A la fin du film, conférence/débat avec Guillaume Faburel, Professeur d’études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2 et auteur des livres «Les métropoles barbares : Démondialiser la ville, désurbaniser la terre», et de «Pour en finir avec les grandes villes». En collaboration avec l’association Saint-Junien Environnement.

Prix: 5€

Amina, Sami et Jennyfer se lancent avec leur classe dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Ciné bourse Saint junien Place Lenine 87200 saint junien Saint-Junien Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T20:30:00 2021-09-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Ciné bourse Saint junien Adresse Place Lenine 87200 saint junien Ville Saint-Junien lieuville Ciné bourse Saint junien Saint-Junien