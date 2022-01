« Douce Dame » de la Cie Adéquate (Danse contemporaine & musique médiévale à partir de 6 ans) Pôle Culturel, 4 mars 2022, Ambarès-et-Lagrave.

« Douce Dame » de la Cie Adéquate (Danse contemporaine & musique médiévale à partir de 6 ans)

Pôle Culturel, le vendredi 4 mars à 20:30

Lucie Augeai et David Gernez réveillent Douce Dame, chanson galante du Moyen-Âge, pour reprendre le jeu de la séduction, cette quête de contact et d’harmonie entre deux êtres. Les quatre interprètes donnent un spectacle total entrecroisant danse contemporaine, musique médiévale et textes déclamés. Une pièce élégante et enjouée, où la joie et le plaisir sont communicatifs. Dans le cadre du dispositif « compagnonnage itinérant » soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine – ministère de la Culture via le plan de relance pour la danse. En partenariat avec la Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine

Tarifs 6€ / 12€ / Carte Jeune : 5€ // Réservation conseillée

Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:00:00