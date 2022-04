Douce Ambiance Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Douce Ambiance Bannalec, 30 avril 2022, Bannalec. Douce Ambiance Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Bannalec

2022-04-30 11:00:00 – 2022-04-30 12:00:00 Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux

Bannalec Finistère Bannalec Le Duo “Douce Ambiance” c’est un violon et un accordéon par Frédérique et Grégory Demâcon, qui vous fera voyager en musique dans différentes époques. Le duo propose un répertoire varié allant de la musique classique jusqu’au jazz manouche. Réservation par téléphone 02 98 35 40 50, à l’accueil de la médiathèque. mediatheque@bannalec.fr +33 2 98 35 40 50 Le Duo “Douce Ambiance” c’est un violon et un accordéon par Frédérique et Grégory Demâcon, qui vous fera voyager en musique dans différentes époques. Le duo propose un répertoire varié allant de la musique classique jusqu’au jazz manouche. Réservation par téléphone 02 98 35 40 50, à l’accueil de la médiathèque. Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Bannalec

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Ville Bannalec lieuville Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Douce Ambiance Bannalec 2022-04-30 was last modified: by Douce Ambiance Bannalec Bannalec 30 avril 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère