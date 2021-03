Val-de-Scie Val-de-Scie Seine-Maritime, Val-de-Scie Doubles cultures : Atelier jardin et poèsie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Doubles cultures : Atelier jardin et poèsie, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Val-de-Scie. Doubles cultures : Atelier jardin et poèsie 2021-10-16 – 2021-10-16

Val-de-Scie Seine-Maritime Val-de-Scie Seine-Maritime Venez découvrir doubles cultures au Château de Bosmelet.

Vous participez à un atelier jardinage « les bonnes pratiques pour mon jardin au printemps » puis dans un second temps participez à un atelier d’écriture.

Chaque participant pourra reporter ses vers de poésie sur une ardoise, pour l’accrocher ensuite dans les jardins du Bosmelet ou dans son propre jardin. En raison des conditions sanitaires actuelles, l’animation sera proposée avec le respect des gestes barrières. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de participants est limité. Venez découvrir doubles cultures au Château de Bosmelet.

Chaque participant pourra reporter ses vers de poésie sur une ardoise, pour l’accrocher ensuite dans les jardins du Bosmelet ou dans son propre jardin. En raison des conditions sanitaires actuelles, l’animation sera proposée avec le respect des gestes barrières. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de participants est limité.

