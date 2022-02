Double Vie Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Expo photo ———- **Dans le cadre de la 15e édition du festival Made in Asia (du 2 au 10 avril)** Cette série, mettant en scène des jumeaux, se base sur la propre expérience de gémellité de Reiko Nonaka. Prenant en compte la personnalité des jumeaux qui évolue, cette exposition est un voyage, tant dans l’univers de la gémellité et ses liens indissolubles que vers l’Asie. **Vernissage en présence de l’artiste sam. 2 avr. 18h30** **** En lien avec l’exposition ————————- **Stage parents/enfants** **sam. 2 avr. 10h-12h (10€/binôme)** **Stage enfants/ados sam. 2 avr. 15h-17h (5€/personne)** **Inscription à l’accueil du centre**

