Double vernissage : Dr. Haze & the Wise Lizardz // Dinner And Whiskey Next Week Le Groove, 11 novembre 2021, Genève.

Double vernissage : Dr. Haze & the Wise Lizardz // Dinner And Whiskey Next Week

Le Groove, le jeudi 11 novembre à 19:30

**DOUBLE VERNISSAGE** **Dr. Haze & the Wise Lizardz // Dinner And Whiskey Next Week** Pour ce premier jeudi soir au Groove, Dr. Haze & the Wise Lizardz ainsi que Dinner And Whiskey Next Week verniront chacun leur album respectif : – Dr. Haze & the Wise Lizardz, “And Beyond” – Dinner And Whiskey Next Week, “Gravitational Pull” Les deux formations genevoises proposeront leur rock-progressif, teinté de stoner/grunge avec une bonne dose de disto et de psychédélique. Ouverture des portes à 20h30 et concerts dès 21h. ☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽ **Dr. Haze & the Wise Lizardz** STONER/ROCK PROGRESSIF Formé en 2019, Dr. Haze & the Wise Lizardz est un combo genevois de stoner-psychédélique aux influences progressives. Le premier EP sorti en septembre 2019 connaît un bon succès, avec des diffusions radiophoniques en Angleterre en aux USA. La tournée de promotion de l’EP sera constituée de plusieurs dates en Suisse, en France et en Allemagne, où le groupe enregistre son concert, qui sera sorti en vinyle par Masturbating Monkey Records. Entrés en studio en avril 2021, les trois musiciens dévoileront leur premier concept-album “And Beyond” au Groove, album qui paraîtra le 13 novembre. ☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽ **Dinner And Whiskey Next Week** NEW-WAVE/ROCK PROGRESSIF Dinner And Whiskey Next week (DAWN.w) est un groupe rock Genevois/ Ferneysien mêlant influences venant du rock progressif passant par le métal et la new-wave. Depuis ses débuts en 2017, la formation a joué dans de nombreuses salles de concerts et festivals à Genève et ses alentours, développant sa propre identité musicale. Après la sortie du premier EP – The “w” is silent – en 2020, le groupe est reparti en studio et travaille sur la sortie d’un nouvel album intitulé “Gravitational Pull” qui verra le jour prochainement. ☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽ **INFORMATIONS PRATIQUES** Horaire : 20H30 – 00H00 Entrée : 5CHF Sans restriction d’âge Certificat Covid et pièce d’identité requis 21 Boulevard Saint-Georges, 1205 Genève Le Groove souhaite être un endroit safe et inclusif, aucune forme de discrimination ou de violence ne sera tolérée.

5 CHF

Pour ce premier jeudi soir au Groove, Dr. Haze & the Wise Lizardz ainsi que Dinner And Whiskey Next Week verniront chacun leur album respectif !

Le Groove Boulevard de Saint-Georges 21 Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T19:30:00 2021-11-11T23:59:00