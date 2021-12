La Commanderie Yvelines Double vernissage des expositions « Cabanes imaginaires et esprit de la nature » et « Alterspection » La Commanderie Catégorie d’évènement: Yvelines

Les plasticiens **Nicolas Henry** et **Viviane Sagnier** s’installent dans différents espaces de La Commanderie. Entre portraits et installations, ils vous embarquent dans une traversée de leurs univers. Le samedi 8 janvier, découvrez les deux expositions en présence des artistes, à l’occasion d’un double vernissage. Des impromptus de la chorégraphe Doria Belanger, artistique en résidence à SQY avec La commanderie, et une performance de Viviane Sagnier, chorégraphiée avec Yumi Bazogue, rythmeront l’après-midi.

Gratuit – Sur réservation

2022-01-08T16:00:00 2022-01-08T18:00:00

