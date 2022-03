Double TTO : La brasserie Sacrilège rencontre la Malpolon au Drunken Le Drunken – A la bière Comme à la bière, 18 mars 2022, Montreuil.

C’est le retour en force des TTO pour ce mois de Mars au Drunken, et ce sont les Montpelliérains de chez Sacrilège et la Malpolon qui inaugurent le festival ! Les amateurs de sours, saisons, et fermentations mixtes devraient absolument bloquer la date, et les autres aussi car c’est le l’occasion idéale d’ouvrir vos shawarmas ! On vous annonce au plus vite la liste des bières qui seront branchées. Rendez-vous vendredi 18 Mars à partir de 17h30

Entrée Libre

Tap Take Over

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T23:00:00