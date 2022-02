Double T avec son second opus Hirson, 6 mai 2022, Hirson.

Double T avec son second opus Hirson

2022-05-06 – 2022-05-06

Hirson Aisne Hirson Aisne

Après le doux et mélancolique « Somnium », Double T livre une suite, de son propre avis, le projet le plus abouti de sa (jeune) carrière. Le rappeur y dévoile sans faux-semblant ses pensées les plus ténébreuses et ses espoirs les plus fous. Son second opus marque un changement de ton radical avec le tonifiant « Café » et l’obscur « Darknet » appuyés par des morceaux solaires et entraînants comme « N.S.M. », « Buzz » ou « Relax ». Le tout teinté d’une grinçante ironie et d’un second degré plus qu’assumé.

Hirson

