### Double Sens ### Mathieu Arfouillaud ### Cassandre Cecchella ### Vernissage le jeudi 3 février de 18h30 à 22h ### Exposition du 4 février au 12 mars 2022 ### Première présentation des œuvres Cassandre Cecchella dans le cadre d’une galerie ### Pour cette exposition de fin d’hiver, la galerie Mondapart vous propose d’emprunter un chemin, une route à Double Sens. Dans le sens d’un ailleurs littéral, qui peut être celui de l’autoroute et dans le sens figuré, celui d’un paysage aux multiples facettes. Mathieu Arfouillaud et Cassandre Cecchella forment un duo de peinture étonnant et détonnant à la fois. ### Mathieu Arfouillaud présente ses toutes dernières peintures de la série portant le nom du concept japonais « Okashisa ». Cette série met en avant le paysage « dans une incohérence agréablement surprenante » ; ici une couleur improbable, là un dessin au trait s’immisce dans une composition réaliste – un paysage peut également s’insérer dans un paysage… Au regardeur de trouver le sens, son sens. L’interrogation est présente, tout comme cette sensation d’étrangeté maîtrisée, de celles qui vous ravissent. Une nouvelle série sera introduite dans cette exposition, toute de brume vêtue. ### Cassandre Cecchella peint littéralement la route : à l’instar des maîtres impressionnistes elle part avec son chevalet et sa toile et s’installe devant ces nouveaux paysages, les autoroutes du sud de la France : il s’agit de la série « Vinci ». C’est avec une grande fraîcheur que l’artiste déploie ses couleurs, dans une figuration déployée avec maestria et plus ou moins de réalisme en fonction du temps qui lui est accordée : jusqu’au moment où la société des autoroutes lui demande de partir…Que cela soit dans la série « Vinci », « Peintures Surprises » ou encore « Les Brouillons », la peinture de Cassandre est gourmande, le plaisir de peindre de l’artiste se transforme en plaisir de regarder. De plonger dans chaque œuvre.

entrée libre petits et grands

Exposition de peinture avec Mathieu Arfouillaud et Cassandre Cecchella

Galerie Mondapart 80 rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine



