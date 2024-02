DOUBLE SCOTT – THEATRE REGISTER Mende, samedi 30 mars 2024.

DOUBLE SCOTT – THEATRE REGISTER Mende Lozère

Double Scott, c’est la rencontre de deux univers, Christiane Raby d’origine québécoise et Bernard Scotti Nîmois. Leurs compositions et leurs interprétations revisitées nous font traverser plusieurs styles musicaux, créant une passerelle entre le jazz…

Double Scott, c’est la rencontre de deux univers, Christiane Raby d’origine québécoise et Bernard Scotti Nîmois. Leurs compositions et leurs interprétations revisitées nous font traverser plusieurs styles musicaux, créant une passerelle entre le jazz et la chanson 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

1 rue du Pré Claux

Mende 48000 Lozère Occitanie

L’événement DOUBLE SCOTT – THEATRE REGISTER Mende a été mis à jour le 2024-02-22 par 48 OT de Mende