Double Programme : Jeu vidéo + Film – Alliance cinéma Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine

Double Programme : Jeu vidéo + Film – Alliance cinéma Guipry-Messac, 11 mai 2022, Guipry-Messac. Double Programme : Jeu vidéo + Film – Alliance cinéma Guipry-Messac

2022-05-11 – 2022-05-11

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Avant-première : La Chance sourit à Madame Nikuko Une session de jeu participative sur grand écran ! Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux gourmands et colorés, puis assistez à la projection en avant-première du film La Chance sourit à Madame Nikuko. Avec Playful Tarif session de jeux + avant-première Madame Nikuko : 6€ contact@alliancecine.fr +33 2 99 34 76 83 https://alliancecine.fr/ Avant-première : La Chance sourit à Madame Nikuko Une session de jeu participative sur grand écran ! Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux gourmands et colorés, puis assistez à la projection en avant-première du film La Chance sourit à Madame Nikuko. Avec Playful Tarif session de jeux + avant-première Madame Nikuko : 6€ Guipry-Messac

dernière mise à jour : 2022-04-09 par SI – GUIPRY-MESSAC

Détails Catégories d’évènement: Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Guipry-Messac Adresse Ville Guipry-Messac lieuville Guipry-Messac Departement Ille-et-Vilaine

Double Programme : Jeu vidéo + Film – Alliance cinéma Guipry-Messac 2022-05-11 was last modified: by Double Programme : Jeu vidéo + Film – Alliance cinéma Guipry-Messac Guipry-Messac 11 mai 2022 Guipry-Messac ille-et-vilaine

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine