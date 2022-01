Double plateau : Ensemble vocal Ad libitum + Trio Michelibedich Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pont-de-Ruan

Double plateau : Ensemble vocal Ad libitum + Trio Michelibedich Pont-de-Ruan, 6 février 2022, Pont-de-Ruan. Double plateau : Ensemble vocal Ad libitum + Trio Michelibedich Pont-de-Ruan

2022-02-06 16:30:00 – 2022-02-06

10 EUR

Créé depuis plus de 20 ans, cet ensemble vocal (plus de 16 musiciens, choristes ou instrumentistes sous la baguette de leur chef Philippe Secheppet) sillonne les routes de Touraine avec des répertoires de musiques du monde avec lesquels ils sont bien décidés à vous en faire voir de toutes les couleurs ! Le Trio Michelibediche

Avec : Eva Fogelgesang, Margaux Pasquet, Elodie Suarez. Mise en scène : Barbara Boichot Trio vocal bucolique et frais, « belles mécaniques élevées en plein air » (ce sont elles qui le disent ..) Réunies après des parcours musicaux singuliers elles construisent un discours joyeux, ironique et irrévérencieux à l’aide de chansons minutieusement choisies pour leur charge humoristiques. Double plateau : Ensemble vocal Ad libitum + Trio Michelibedich hecatray@orange.fr +33 6 71 77 05 81 http://vaugarni.fr/ Ad libitum

Pont-de-Ruan

