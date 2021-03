Saint-Grégoire A bord de la Péniche Spectacle Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire Double plateau chanson A bord de la Péniche Spectacle Saint-Grégoire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 24 avril à 20:30

Marion Rouxin, vous emmène dans ses mondes intérieurs où l’humour, l’amour, la tendresse et quelquefois de profondes détresses rivalisent. Une écriture pleine de fragilité, d’émotions et de finesse. (45 min)

Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe aromatique mais démontre qu’elle n’a rien d’une plante verte. Sur scène, avec élégance, elle dévoile crûment ses textes mordants. D’une voix duveteuse, elle pique avec désinvolture, ne griffe pas, juste égratigne en douceur… (45 min)

10€

