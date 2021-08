DOUBLE PLATEAU – CHAÎNONT MANQUANT Laval, 17 septembre 2021, Laval.

DOUBLE PLATEAU – CHAÎNONT MANQUANT 2021-09-17 18:00:00 – 2021-09-17 20:00:00 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint Louis

Laval Mayenne

EUR 8 Louis-Jean Cormier

Après des études en guitare, Louis-Jean Cormier fonde le groupe Karkwa, qui arrive comme une bouffée d’air frais en secouant le paysage rock francophone. Quatre albums, plusieurs Félix et un Polaris plus tard, le musicien fait un crochet vers une carrière solo. Le public le suit dans ses aventures, alors qu’il fait paraître en 2012 Le treizième étage et Les grandes artères (2015), qui remportent un succès et lui ouvrent les portes des radios et de la télé. L’année 2020 marque le retour de l’artiste, avec le lancement de son 3e album, fruit d’un bricolage pop nourri par des influences inédites.

Avec : Louis-Jean Cormier

Grise Cornac

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo, un drôle d’oiseau dans le paysage de la chanson actuelle. Grise Cornac c’est l’hybride de deux autodidactes passionnés qui lèvent les barrières entre les styles et les genres. Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de machines, Quentin ne cesse de composer des sphères sonores complètes et variées, ouvertes à toutes les influences musicales. Aurélie chante ses textes réalistes teintés de féerie poétique ; elle dit chercher des chemins possibles pour rendre visible, l’invisible des émois.

A la manière des Rita Mitsouko, leur duo est insécable et forme une expression singulière…

Auteur, interprète : Aurélie Breton

Compositeur, musicien : Quentin Chevrier

Sonorisateur : Manuel Menes

Création lumière : Benjamin Durocher

Tout public – Durée : 2h – Tarif : 8€

LOUIS-JEAN CORMIER + GRISE CORNAC

https://www.lechainon.fr/programmation/grise-cornac-louis-jean-cormier/

dernière mise à jour : 2021-08-12 par