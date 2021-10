Double Murder Théâtre du Châtelet, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 15 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 20h à 21h15

payant

Une création et une reprise présentées avec le Théâtre du Châtelet. Violence, tendresse et espérance : Hofesh Shechter se réinvente pour célébrer la beauté de l’humain.

Chez Hofesh Shechter, si apprécié pour son univers tribal et virulent, les clowns n’ont pas de nez rouge, mais la rage au ventre. Ils sont des énergumènes chauffés à blanc, un brin baroques, qui martèlent une danse macabre entre désir et meurtre. Aussi nous interrogent-ils quant à notre indifférence croissante : jusqu’où sommes-nous prêts à tolérer une ambiance toxique, au nom de notre divertissement quotidien ? Mais au lieu de culpabiliser son public, Shechter propose une « pièce partenaire » à l’ambiance apaisée qui serait un « antidote à l’anarchie meurtrière et toxique de Clowns ». Fragilité et qualités humaines s’affirment avec douceur, comme pour nous protéger du bruit du monde, se dévoilant dans le regard cinématographique de la vedette londonienne. Douleur et beauté trouvent un équilibre parfait.

« Une partition aux pulsations obsédantes et aux voix psalmodiées, une gestuelle unique et virtuose » Sceneweb

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m)



Contact :Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Date complète :

