Double murder Martigues, 3 mars 2022, Martigues.

Double murder Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

2022-03-03 – 2022-03-03 Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues Bouches-du-Rhône

Interprété par dix danseurs et porté par une composition musicale épique d’Hofesh Shechter lui-même, Double Murder explore nos émotions les plus profondes.



Clowns est un clin d’oeil sarcastique à notre indifférence croissante à l’égard de la violence. Dans une comédie macabre de meurtre et de désir se déchaîne un tourbillon d’anarchie chorégraphiée qui nous met à l’épreuve : jusqu’où sommes-nous prêts à aller au nom du divertissement ?



En contraste, The fix offre un moment brut et compatissant pour équilibrer les forces qui nous pressent quotidiennement. La violence, la tendresse et l’espoir sont mis à nu à travers le regard cinématographique et d’une beauté lancinante de Shechter.

Hofesh Shechter est de retour aux Salins avec un double programme : deux pièces contrastées, unies par le mouvement tribal et contagieux caractéristique du chorégraphe.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 https://les-salins.net/spectacles/double-murder-2/

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

