du jeudi 17 mars au dimanche 20 mars

### **Double Murder de Hofesh Shechter (Clowns/The Fix)** Double Murder, un nouveau et passionnant programme de deux ballets du chorégraphe de renommée internationale Hofesh Shechter, qui présente deux pièces résolument contrastées pour notre époque. En première partie de soirée Clowns, un clin d’œil sarcastique à notre indifférence croissante à l’égard de la violence. Créée à l’origine pour le Nederlands Dans Theater 1, cette pièce a ensuite été produite en film et diffusée sur la BBC avec grand succès. Dans une comédie macabre de meurtre et de désir, Clowns déclenche un tourbillon d’anarchie chorégraphique, testant jusqu’où nous sommes prêts à aller au nom du divertissement. Comme antidote à l’énergie meurtrière et toxique de Clowns, la nouvelle création de Shechter, The Fix, apporte sur scène une énergie tendre et fragile. Elle offre un moment brut et empreint de compassion pour équilibrer les forces d’agression et de violence qui nous pressent au quotidien. Un bouclier pour nous protéger du bruit de la vie extérieure, et un lieu qui permet aux interprètes d’être fragiles, d’être vus dans leurs plus grandes qualités humaines. La violence, la tendresse et l’espoir sont tous mis à nu à travers l’objectif cinématographique d’une beauté saisissante de Shechter. Interprété par ses inimitables danseurs et accompagné par les sons épiques d’une partition composée par Shechter, Double Murder explore des vérités douloureuses et sonde nos émotions les plus profondes. **Chorégraphie et musique : Hofesh Shechter Lumières The Fix : Tom Visser Costumes The Fix : Peter Todd Lumières Clowns : Lee Curran** **Hofesh Shechter Company** Durée : 1h35 avec un entracte Au Bâtiment des Forces Motrices (BFM)

Dès CHF 17.-

BFM – Bâtiment des Forces Motrices, Genève



2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:35:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:35:00;2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T21:35:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T16:35:00