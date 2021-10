Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn DOUBLE MURDER / CLOWNS + THE FIX Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Attention, évènement ! Hofesh Shechter, le chorégraphe star formé à la Batsheva Dance Company, revient enfin à Albi. Cette création repose sur deux pièces chorégraphiques interprétées par dix interprètes à la gestuelle ardente, magnétique et contagieuse. Clowns ouvre le programme en dressant un constat sarcastique sur la violence de nos sociétés. Dix clowns rouges en un tourbillon chorégraphique époustouflant dansent la violence du monde et notre addiction aux divertissements faciles. La seconde pièce The Fix, toute en énergie retenue vient en contrepoint pour dire que l’on peut se protéger des oppressions extérieures en préservant notre sensibilité, en faisant confiance à nos qualités humaines, la tendresse et l’espoir doivent nous guider. Une chorégraphie très cinématographique d’une beauté lancinante. **Autour du spectacle** Bord de scène le mercredi 15. Première partie par les élèves du Centre Chorégraphique Le Chantier le jeudi 16 à 19h45. **Distribution** Chorégraphie et musique Hofesh Shechter / Avec Les danseurs de Hofesh Shechter Company / Lumières Lee Curran (Clowns), Tom Visser (The Fix) / Costumes Peter Todd (The Fix)

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 €

Danse Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

