Double mixte challenge du Tennis Club Mouriès Route d’Eygalières Mouriès, samedi 24 février 2024.

Double mixte challenge du Tennis Club Mouriès Route d’Eygalières Mouriès Bouches-du-Rhône

Le Tennis Club Mouriès vous propose un Double Mixte Challenge, samedi 24 février de 9h à 17h, au Complexe Sportif de l’Espigoulier à Mouriès !

Réservez votre date le 24/02 et venez passer un bon moment en mixte !



1 garçon, 1 fille

Toutes catégories et niveaux confondus

Ouvert à tous (adhérents et non adhérents au club)



Inscription et renseignement par SMS au 06 22 49 39 78 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

Route d’Eygalières Complexe sportif de l’Espigoulier

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

