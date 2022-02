Double Jeu Orchestre National de Lille, 4 mars 2022, Lille.

Double Jeu

Orchestre National de Lille, le vendredi 4 mars à 12:30

Au programme : (± 45 minutes sans entracte) **MOZART** Duo pour violon et alto en sol majeur **MARTINŮ** Trois Madrigaux **HAENDEL / HALVORSEN** Passacaille **Liya Petrova** Violon **Lise Berthaud** Alto En quelques mots : Mozart écrivit deux duos pour violon et alto, en deux jours seulement, pour venir en aide à son ami Michael Haydn, frère de Joseph, qui répondait à une commande urgente. Nous retrouvons ici toute la poésie et le talent du compositeur. S’ensuit une œuvre percutante du compositeur tchèque Bohuslav Martinů composée en 1947. Cette pièce, peu connue, fait à la fois penser à la polyphonie anglaise du 16ème siècle, mais aussi à Mozart et Haydn. Compositeur, chef d’orchestre et violoniste norvégien, Johan Halvorsen se distingue par une brillante orchestration d’une _Passacaille_ sur un thème de Haendel du plus bel effet. Découvrez deux jeunes artistes sensibles au violon et à l’alto, chacune lauréate de nombreux prix internationaux. Une vraie chance de les voir réunies à Lille.

Concert Flash

Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T12:30:00 2022-03-04T13:15:00