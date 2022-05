DOUBLE JEU Le Mans, 12 mai 2022, Le Mans.

DOUBLE JEU Théâtre de l’Acthalia 105 Grande Rue, Cité Plantagenêt Le Mans

2022-05-12 21:00:00 – 2022-06-05 22:30:00 Théâtre de l’Acthalia 105 Grande Rue, Cité Plantagenêt

Le Mans Sarthe

15 18 EUR DOUBLE JEU

John Westney

avec

Annie Camacho et Philippe Corbé

Comment mettre fin à une histoire d’amour que la monotonie gangrène? Il y a plusieurs solutions envisageables. Mais quand deux êtres diaboliques se chargent de régler le problème, on bascule dans l’irrationnel, l’absurde, le fantastique. Un soir, Kate et Paul vont s’affronter dans un jeu dangereux dont l’issue risque d’être fatale. Ils vont abattre leurs cartes mais il n’y aura pas de joker. Une comédie délirante teintée d’humour noir et pleine de rebondissements.

DOUBLE JEU Une comédie délirante avec Annie Camacho et Philippe Corbé

acthalia@hotmail.fr +33 6 10 53 38 40 https://acthalia.com/

dernière mise à jour : 2022-05-03 par