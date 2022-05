Double jeu – Fantasie minor / Le tir sacré La Commanderie, 10 juin 2022, .

Double jeu – Fantasie minor / Le tir sacré

La Commanderie, le vendredi 10 juin à 20:30

Spectacle – Danse – Tout public Double jeu, c’est le rendez-vous des découvertes dansées avec une soirée pour deux propositions ! **FANTASIE MINOR** De Marco da Silva Ferreira Collection tout-terrain du centre chorégraphique national de Caen en Normandie Quatre mains ? Avant tout quatre pieds, qui s’emparent de la scène comme on conquiert un espace laissé vacant. Dans toute leur pesanteur, ils assument la contradiction face aux suggestions de la musique, dont les notes virevoltent : attitudes de mauvais garçons, le dos courbés, les cuisses écartées… Les corps ne s’en laissent pas conter. Pour autant, il en faudra peu pour que la légèreté de la Fantaisie en fa mineur de Schubert devienne un terrain de jeu pour ces deux interprètes rompus aux danses urbaines. **LE TIR SACRÉ** De Marine Colard _C’est extraordinaire ! Fabuleux ! Incroyable ! Inoubliable ! Monstrueux! Je commente comme je respire c’est mon élixir de vie, si je ne commente plus je suis mort._ Deuxième pièce de la chorégraphe Marine Colard qui mêle enjeux chorégraphiques et textuels, ce duo explore les liens entre le geste et le commentaire sportif. Quelle relation entre la posture d’excellence et de performance de l’athlète, et l’aspect parfois dramatique et exubérant du commentaire du journaliste ? Performance théâtrale et chorégraphique, _Le Tir Sacré_ est une savoureuse oscillation entre déconstruction minutieuse des lignes du corps et décontextualisation des mots. [TEASER](https://vimeo.com/542863227?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=70958062) **–** _Fantasie Minor_ Conception, chorégraphie, lumière : Marco da Silva Ferreira / Interprétation : Anka Postic, Chloé Robidoux / Conception et création sonore : Rui Lima et Sérgio Martins, d’après Fantasie in F minor de Franz Schubert (Pianistes : Lígia Madeira et Luís Duarte / Enregistrement et mixage : Suse Ribeiro) / Costumes : Aleksandar Protic / Assistanat chorégraphique : Elsa Dumontel Production déléguée : centre chorégraphique national de Caen en Normandie / Coproduction Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, TANDEM scène nationale, Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, Espace 1789, scène conventionnée d’intérêt national pour la danse de Saint-Ouen, Atelier de Paris / CDCN, Conseil départemental du Calvados (en cours) / Avec le soutien de la Caisse des Dépôts / Prêt de studio La Bibi, Caen Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022. Le Centre Chorégraphique national de Caen en Normandie est subventionné par le ministère de la culture – DRAC Normandie, la région Normandie, la Ville de Caen, le Département du Calvados, le Département de la Manche et le Département de l’Orne. Il reçoit l’aide de l’Institut français pour certaines de ses tournées à l’étranger. _Le tir sacré_ Conception et chorégraphie : Marine Colard / Interprétation : Marine Colard & Esse Vanderbruggen / Création sonore : Aria Delacelle & Sylvain Ollivier / Création lumière : Lucien Valle / Scénographie : Alix Boillot / Costumes : Aude Désigaux / Journalistes complices : Fanny Lechevestrier, Bruno Salomon / Regards : Michel Cerda, Adeline Fontaine & Nina Vallon / Communication : Morgane Grillot / Administration, production et diffusion : Guillaume Fernel Remerciements à l’équipe des féminines de l’AJA Stade, Fanny Lechevestrier, Antoine Legond, Jean Rességuié, Bruno Salomon Production : Petite Foule Production / Co-producteurs : Espace des Arts – Scène Nationale Chalon-sur-Saône, VIADANSE CCN de Bourgogne Franche-Comté, l’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène conventionnée pour la danse, Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, Château de Monthelon – Atelier international de fabrique artistique (89), Danse Dense, Théâtre de Vanves – Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la danse et les écritures contemporaines à travers les arts (accueil en résidences et accompagnement), Vertical Détour, Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, La Commanderie – Mission danse de SQY / Soutiens : Théâtre de Vanves – Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la danse et les écritures contemporaines à travers les arts (accueil en résidences et accompagnement), Aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD, Aide à la création DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Aide à la production Région Bourgogne-Franche-Comté, Mécénat de la Caisse des Dépôts, le Conseil Départemental de l’Yonne, Groupe Geste(s), La Friche Artistique Besançon Accueil studio : Théâtre National de Chaillot, La Cité de la Voix centre national d’art vocal Vézelay Bourgogne-Franche-Comté, Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène conventionnée d’intérêt national Art & Création – Danse, Maison Populaire Montreuil, Centre National de la Danse, CENTQUATRE-Paris dans le cadre du Programme « 90m2 créatif », La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne. La compagnie Petite Foule Production est conventionnée par le Conseil Départemental de l’Yonne.

Tarifs : 7€ – 4€ (SQY) / 9€ – 6€ (hors SQY) – Sur réservation

Un soirée pour deux spectacles de danse

La Commanderie Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Yvelines



