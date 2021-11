ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt DOUBLE JEU – BETWEEN ET MÉTAMORPHOSE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

le vendredi 11 mars 2022 à 20:30

Spectacle – Danse Le Ballet du Nord vous propose, dans La Chapelle de La Commanderie, deux pièces pour interroger la capacité du corps à entrer en résonance avec la musique. Between prend la forme d’un dialogue spontané entre la pianiste Vanessa Wagner et le chorégraphe Sylvain Groud. Dans Métamorphose, les quatre interprètes incarnent et se plient à l’univers sonore réalisé à partir des œuvres de Ligeti, Stravinsky et Ysaÿe. — Durée : Métamorphose : 40mn / Between : 30mn Chorégraphe : Sylvain Groud / Distribution : Métamorphose Mathilde Delval, Camille Dewaele, Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe , Between Vanessa Wagner, Sylvain Groud Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Ballet du Nord / CCN de Roubaix La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00

