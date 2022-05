DOUBLE JEU #3 La Commanderie, 10 juin 2022, .

DOUBLE JEU #3

La Commanderie, le vendredi 10 juin à 20:30

Double jeu, c’est le rendez-vous des découvertes dansées avec une soirée pour deux propositions ! A QUATRE MAINS De Marco da Silva Ferreira Collection tout-terrain du centre chorégraphique national de Caen en Normandie Quatre mains ? Avant tout quatre pieds, qui s’emparent de la scène comme on conquiert un espace laissé vacant. Dans toute leur pesanteur, ils assument la contradiction face aux suggestions de la musique, dont les notes virevoltent : attitudes de mauvais garçons, le dos courbés, les cuisses écartées… Les corps ne s’en laissent pas conter. Pour autant, il en faudra peu pour que la légèreté de la Fantaisie en fa mineur de Schubert devienne un terrain de jeu pour ces deux interprètes rompus aux danses urbaines. LE TIR SACRÉ De Marine Colard C’est extraordinaire ! Fabuleux ! Incroyable ! Inoubliable ! Monstrueux! Je commente comme je respire c’est mon élixir de vie, si je ne commente plus je suis mort. Deuxième pièce de la chorégraphe Marine Colard qui mêle enjeux chorégraphiques et textuels, ce duo explore les liens entre le geste et le commentaire sportif. Quelle relation entre la posture d’excellence et de performance de l’athlète, et l’aspect parfois dramatique et exubérant du commentaire du journaliste ? Performance théâtrale et chorégraphique, Le Tir Sacré est une savoureuse oscillation entre déconstruction minutieuse des lignes du corps et décontextualisation des mots. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Spectacles – Danse “A quatre mains” de Marco da Silva Ferreira et “Le tir sacré” de Marine Colard

La Commanderie Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:30:00 2022-06-10T22:30:00