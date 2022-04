DOUBLE JEU

2022-05-13 18:30:00 – 2022-05-13 21:30:00 Un duo de guitares jazz-swing formé par Arnaud Bouquin et Lorenzo Muccio. Le répertoire très éclectique va de Django Reinhardt à la chanson française revisitée, en passant par quelques grands standards du jazz américain ou de la musique brésilienne. Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare.

