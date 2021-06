Nantes Loire-Atlantique, Nantes Double Je – Elina Brotherus Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Exposition du 3 juillet au 12 septembre 2021 :tous les jours de 12h à 18h Double Je – Elina Brotherus Commissariat de l’exposition : Galerie Confluence, Nantes. La Cale 2 fidèle à son ouverture sur la photographie contemporaine accueille l’exposition « Double je » d’Elina Brotherus. « Il y a des [photographies] trop pleines d’histoires, tellement lourdes de récits qu’elles les laissent tranquillement se répandre comme les couleurs s’étalent sur le monde. Ces images coulent et, face à elles, nous sommes pris·e·s dans un flot de mots possibles et de mondes cachés. » (Émilie Houssa, extraits.) Dans les histoires d’Elina Brotherus, l’image s’inscrit toujours à la lisière d’une forêt où l’ironie et la mélancolie se côtoient avec bienveillance.À la boutique de la Cale 2, « Design L’Expo XS » présente les propositions innovantes et concrètes imaginées par de jeunes designers formés à l’école de design Nantes Atlantique, pour améliorer notre qualité de vie. « Design L’Expo XS » présente un aperçu inattendu du design, incarné par une jeune génération qui apporte, au-delà de l’esthétique, une vision du design concrète et en lien avec notre environnement. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021) Pied de la grue jaune – Parc des Chantiers Île de Nantes Nantes

