L'Embobineuse, le vendredi 27 août à 18:00

DOUBLE-DOSE – 2 CONCERTS, 2 LIEUX DATA + L’EMBOBINEUSE TICKET COMBI 12€ + ADHESIONS //////////////// DATA présente — TOUTOU free jazz punk truc – Saou, Fr [https://toutou.bandcamp.com/](https://toutou.bandcamp.com/) Duo sax baryton et batterie bricolée : expé qui bouge. Ouverture des portes à 18h, concert à 19h / fin du concert à 20h Concert seul de 3 à 6€ + adhésion Ticket combi 12 € + adhésion //////////////// BRUITS CONFUS & L’EMBOBINEUSE présentent — HORSE LORDS Polyrythmic Minimal Beat – Baltimore, USA [https://horselords.bandcamp.com/](https://horselords.bandcamp.com/) Groupe essentiel de l’underground américain, Horse Lords cherche la pulsation infinie, mêlant krautrock, post-punk, expérimentations microtonales et polyrythmiques, en évoquant les pulsations d’Afrique de l’Est comme le boogie éternel Américain. Andrew Bernstein (saxophone / percussions), Max Eilbacher (basse), Owen Gardner (guitare) seront rejoints par Booker Stardrum (batterie) pour cette tournée – quatre musiciens merveilleux reconnus pour leurs performances solo comme pour leur alchimie ensemble. FILLETTE Légendes Post Noise – Marseille, Fr [https://fillette.bandcamp.com/](https://fillette.bandcamp.com/) Groupe majeur de la scène marseillaise, Fillette joue un noise rock répétitif et hypnotique, où les guitares grinçantes poussées par une section rythmique basse-batterie inarrêtable vous feront entrer, pour ne jamais en sortir. Ouverture des portes à 20h, concert à 21h Concert seul 10€ + adhésion Ticket combi 12 € + adhésion ♫♫♫ L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

