DOUBLE CONCERT: JULIEN ISRAELIAN + THOMAS FLORIN AMR / Sud des Alpes, 5 novembre 2021, Genève.

DOUBLE CONCERT: JULIEN ISRAELIAN + THOMAS FLORIN

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 5 novembre à 20:30

JULIEN ISRAELIAN “Samsonite Orchestra” Le Samsonite Orchestra se compose d’une lampe d’architecte et d’un instrument artisanal à cordes qui se joue avec toutes sortes d’accessoires. Le tout tient approximativement dans une valise Samsonite. Une fois ouverte et branchée, on chercherait plutôt à se débarrasser de ses rythmes entêtants et de ses mélodies monomaniaques. Tout est sous le contrôle de Julien Israelian. THOMAS FLORIN piano solo Avec une curiosité nouvelle pour la musique minimaliste et répétitive et pour l’improvisation libre, Thomas Florin nous livre son premier projet en solo. Jouant avec la force évocatrice des textures sonores et des jeux de timbres, il nous propose une musique entêtante, puissante et poétique. Julien Israelian, instrument à cordes fabriqué maison, effets, Thomas Florin, piano

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T21:30:00