Double Concert Givry, 19 mars 2022, Givry.

Double Concert Givry

2022-03-19 – 2022-03-19

Givry Saône-et-Loire Givry

8 8 EUR A2c – Double concert avec Elsa Grether, violon et David Lively, piano

Au programme

-Maurice Ravel: Pièce en forme de Habanera

-Claude Debussy: Sonate en Sol mineur

-Maurice Ravel: Sonate en Sol Majeur

-Maurice Ravel: Kaddish

-Maurice Ravel: Tzigane

Elsa Grether : Violoniste de renom, elle a donné des récitals dans des circonstances prestigieuses : Carnegie Weill de New-York, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Invalides à Paris, Flâneries musicales de Reims, Festivals de Menton, de Sully et du Loiret, Radio Suisse-Romande, Grandes heures de Cluny, Abbaye de Fontevraud, Bozard et Flagey à Bruxelles. En soliste avec orchestre, elle a interprété les grands concertos du répertoire de Bach à Prokofiev.

Ses quatre CDs ont obtenu un accueil unanime (FFFF Télérama, 5 Diapasons, 5 étoiles Classica, 5 de Pizzicato, Gramophone…)

David Lively : Pianiste franco-américain, David Lively tire de sa double culture une personnalité unique sur la scène musicale, passionnément attaché aux patrimoines tant français qu’américain. Sans surprise, il est un interprète de référence de ces deux écoles musicales.

Il vient en France dès 1969 à l’âge de seize ans pour étudier à l’École normale de musique avec Jules Gentil (qui fut l’assistant d’Alfred Cortot) et Claudio Arrau. Très vite, sa technique éblouissante et son intensité musicale lui valent d’être lauréat de nombreux concours internationaux (Long Thibaud, Reine Elisabeth, Genève, et Tchaïkovski où il remporte le Prix spécial pour la musique contemporaine).

contact@animation2c.fr +33 3 85 41 58 82

A2c – Double concert avec Elsa Grether, violon et David Lively, piano

Au programme

-Maurice Ravel: Pièce en forme de Habanera

-Claude Debussy: Sonate en Sol mineur

-Maurice Ravel: Sonate en Sol Majeur

-Maurice Ravel: Kaddish

-Maurice Ravel: Tzigane

Elsa Grether : Violoniste de renom, elle a donné des récitals dans des circonstances prestigieuses : Carnegie Weill de New-York, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Invalides à Paris, Flâneries musicales de Reims, Festivals de Menton, de Sully et du Loiret, Radio Suisse-Romande, Grandes heures de Cluny, Abbaye de Fontevraud, Bozard et Flagey à Bruxelles. En soliste avec orchestre, elle a interprété les grands concertos du répertoire de Bach à Prokofiev.

Ses quatre CDs ont obtenu un accueil unanime (FFFF Télérama, 5 Diapasons, 5 étoiles Classica, 5 de Pizzicato, Gramophone…)

David Lively : Pianiste franco-américain, David Lively tire de sa double culture une personnalité unique sur la scène musicale, passionnément attaché aux patrimoines tant français qu’américain. Sans surprise, il est un interprète de référence de ces deux écoles musicales.

Il vient en France dès 1969 à l’âge de seize ans pour étudier à l’École normale de musique avec Jules Gentil (qui fut l’assistant d’Alfred Cortot) et Claudio Arrau. Très vite, sa technique éblouissante et son intensité musicale lui valent d’être lauréat de nombreux concours internationaux (Long Thibaud, Reine Elisabeth, Genève, et Tchaïkovski où il remporte le Prix spécial pour la musique contemporaine).

Givry

dernière mise à jour : 2022-03-04 par