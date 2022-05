Double concert – Gabi Devilleneuve + Piers Faccini Ploëzal, 31 juillet 2022, Ploëzal.

Double concert – Gabi Devilleneuve + Piers Faccini Ploëzal

2022-07-31 – 2022-07-31

Ploëzal Côtes d’Armor Ploëzal

Gabi Devilleneuve travaille depuis une dizaine d’années dans les métiers de la musique en tant qu’interprète et auteur au sein des formations La Goutte, Les Obsédés du Monde et De la Mancha mais aussi en tant que parolier notamment pour Labess, Soren canto ou encore El son sono. C’est aujourd’hui seul en scène qu’il porte ses chansons avec une guitare classique, un tambourin et un kick, mélangeant les ternaires d’Amérique latine avec le maloya réunionnais, le Blues ou la rumba…

Le septième album de Piers Faccini représente un jalon majeur dans son dialogue entre intime et universel, entre héritage anglo-saxon et traditions de Méditerranée et d’Afrique. Orchestrant des échanges profonds entre folksongs, pulsations gnawas et quatuor à cordes, Piers Faccini fait preuve de la maturité d’un artiste qui entre dans sa cinquantième année, dressant du monde un tableau empreint de gravité mais traversé par la qualité première des âmes lucides : celle d’émettre ou de réfléchir la lumière.

chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr +33 2 96 95 62 35

Gabi Devilleneuve travaille depuis une dizaine d’années dans les métiers de la musique en tant qu’interprète et auteur au sein des formations La Goutte, Les Obsédés du Monde et De la Mancha mais aussi en tant que parolier notamment pour Labess, Soren canto ou encore El son sono. C’est aujourd’hui seul en scène qu’il porte ses chansons avec une guitare classique, un tambourin et un kick, mélangeant les ternaires d’Amérique latine avec le maloya réunionnais, le Blues ou la rumba…

Le septième album de Piers Faccini représente un jalon majeur dans son dialogue entre intime et universel, entre héritage anglo-saxon et traditions de Méditerranée et d’Afrique. Orchestrant des échanges profonds entre folksongs, pulsations gnawas et quatuor à cordes, Piers Faccini fait preuve de la maturité d’un artiste qui entre dans sa cinquantième année, dressant du monde un tableau empreint de gravité mais traversé par la qualité première des âmes lucides : celle d’émettre ou de réfléchir la lumière.

Ploëzal

dernière mise à jour : 2022-04-25 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol