Double concert – Damien Fleau + Djazia Satour, 28 août 2022, .

Double concert – Damien Fleau + Djazia Satour

2022-08-28 – 2022-08-28

Breaking Waves c’est le premier album solo du compositeur malouin Damien Fleau. On y découvre une musique puissante composée autour du piano, soutenue par des nappes de synthétiseurs et de sons électroniques atmosphériques. On s’immerge dans la thématique des vagues, dans leurs mouvements aléatoires, insaisissables et indomptables.

Après Klami et Alwâne, Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé Aswât (Des voix) qui explore, dans la veine subtile et personnelle que nous lui connaissons, l’héritage musical algérien. Affirmant toujours sa singularité par la présence d’instruments traditionnels, c’est avec le bendir (percussion maghrébine) que la chanteuse accompagnera son chant, en duo avec le pianiste Pierre-Luc Jamain (Feist, Oxmo Puccino, Arthur H…).

Breaking Waves c’est le premier album solo du compositeur malouin Damien Fleau. On y découvre une musique puissante composée autour du piano, soutenue par des nappes de synthétiseurs et de sons électroniques atmosphériques. On s’immerge dans la thématique des vagues, dans leurs mouvements aléatoires, insaisissables et indomptables.

Après Klami et Alwâne, Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé Aswât (Des voix) qui explore, dans la veine subtile et personnelle que nous lui connaissons, l’héritage musical algérien. Affirmant toujours sa singularité par la présence d’instruments traditionnels, c’est avec le bendir (percussion maghrébine) que la chanteuse accompagnera son chant, en duo avec le pianiste Pierre-Luc Jamain (Feist, Oxmo Puccino, Arthur H…).

dernière mise à jour : 2022-04-25 par