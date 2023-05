Double Clic Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Double Clic Médiathèque Françoise Sagan, 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Vous savez utiliser un ordinateur, mais vous aimeriez développer votre pratique ? Vous êtes au bon endroit ! Une fois par mois, sur un thème bien précis, les bibliothécaires vous proposent une initiation à un nouvel outil. En mai on s’arrêtera sur le logiciel Excel et comment l’utiliser pour préparer ses vacances. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

