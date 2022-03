Double clic : Les outils informatiques pour organiser vos plus beaux voyages Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Double clic : Les outils informatiques pour organiser vos plus beaux voyages Médiathèque Françoise Sagan, 11 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 11 mai 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réserver un hôtel, comparer le prix de billets d’avion, évaluer votre budget sur tableur… Vos bibliothécaires vous conseillent pour l’organisation de vos prochaines vacances à l’étranger ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr Atelier;Loisirs

Date complète :

2022-05-11T19:00:00+01:00_2022-05-11T20:30:00+01:00

Méd. F. Sagan

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Double clic : Les outils informatiques pour organiser vos plus beaux voyages Médiathèque Françoise Sagan 2022-05-11 was last modified: by Double clic : Les outils informatiques pour organiser vos plus beaux voyages Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 11 mai 2022 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris