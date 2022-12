Double clic – Gérer son budget Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Double clic – Gérer son budget Médiathèque Françoise Sagan, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Une fois par mois, sur un thème précis, les bibliothécaires vous proposent une initiation à un nouvel outil. Cette séance sera consacrée à Excel, comme outil de gestion de votre budget. Échangez avec nous sur les astuces pour bien gérer votre budget familial et faire des économies, et repartez avec notre logiciel de comptabilité maison sur votre clé USB. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque

