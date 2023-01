Double Clic – Atelier de création graphique Midjourney Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Double Clic – Atelier de création graphique Midjourney Médiathèque Françoise Sagan, 8 février 2023, Paris.

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Un atelier d'initiation au logiciel de création graphique Midjourney pour découvrir des options d'illustration innovantes. Venez créer votre œuvre personnalisée grâce à l'Intelligence Artificielle de ce logiciel graphique libre et gratuit. Venez avec vos idées et vos envies …

Médiathèque Françoise Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg
75010 Paris

Médiathèque Françoise sagan

