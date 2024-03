Double blanc Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Double blanc Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert du groupe marseillais Double-Blanc

Double Blanc est un groupe marseillais formé il y a une trentaine d’années par trois amis musiciens: Jacques Saruggia (Guitare), Mario Albano (basse) et Michel Tarasiuk (batterie), qui chantent tous les trois.



Essentiellement des reprises des Beatles, d’où leur nom, référence au fameux album blanc des quatre de Liverpool; mais aussi des Kinks, Who, Rolling Stones, Yardbirds, Cream ou encore Jimi Hendrix et Elvis Presley. Leur prestation, en novembre 2022 à l’Alcazar de Marseille, avait d’ailleurs illustré une conférence sur l’influence du rock anglais des années 60 sur les musiciens marseillais. 16.5 16.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Double blanc Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-30 par Ville de Marseille