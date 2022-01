« DOUBLE AXEL-LE » AU THÉÂTRE LA BOHÈME À LA BOUTOUCHÈRE Mauges-sur-Loire, 25 février 2022, Mauges-sur-Loire.

La troupe théâtrale « La Bohème » vous invite à découvrir son nouveau spectacle « Double AXEL-LE » de François SCHARRE, à la Salle de la Madeleine à La Boutouchère.

En première partie, des saynètes jouées par les jeunes et la section impro :

Groupe 1 : 25/26/27 février et 4 mars « Du bruit dans les murs » de Thomas Jeanneteau

Groupe 2 : 5/6/11 et 13 mars « Les comédiens en tournée » de Thomas Jeanneteau

Théâtre d’impro les 8 et 12 mars.

Tarif adulte : 7 €

Tarif enfant de moins de 12 ans : 3.50 €

Réservation obligatoire à partir du 17 janvier par téléphone au 02 41 72 53 87 ou 06 64 42 67 73.

